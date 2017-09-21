

Другий етап конкурсу відбору членів до Експортного комітету відбувся 15 вересня 2017 року.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, за результатами співбесіди комісія обрала 6 нових Національних експертів, які формуватимуть рекомендовану версію Нацпереліку основних лікарських засобів, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно.

Затверджено новий склад Експертного комітету з відбору та використання лікарських засобів. До нього увійшли спеціалісти фармакологічної та економічної галузі: науковці, викладачі та дослідники ефективності лікарських препаратів. Усі обрані члени комітету пройшли дуже серйозну перевірку щодо конфліктних інтересів, щоб виключити щонайменшу можливість лобіювання будь-якої зацікавленості.

Спеціалісти доповнили вже існуючий склад Національних експертів, що обирають ліки до рекомендованої версії Нацпереліку лікарських засобів, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно з 1 січня 2018 року.

*** Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів – це постійно діючий дорадчий орган при Міністерстві охорони здоров’я. Члени Експертного комітету призначаються Міністром охорони здоров'я за результатами конкурсного відбору строком на чотири роки. Конкурсний відбір здійснюється на засадах рівного доступу кандидатів до участі у конкурсі.