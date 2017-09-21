Червоний Хрест привіз до окупованого Донецька гуманітарну допомогу

12:07, 21 вересня 2017
Країна
2

Учора, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька прослідувало 10 вантажних автомобілів.

Фото: МОЗ України

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила до окупованого Донецька понад 190 тонн гуманітарної допомоги.

Читайте такожЛуганщині передрікають демографічну катастрофу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Учора, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька прослідувало 10 вантажних автомобілів з вантажем продуктових наборів, будівельних матеріалів загальною вагою понад 190 тонн. Вантаж направлений від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста», - повідомили у прикордонному відомстві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#міжнародна допомога