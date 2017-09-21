Червоний Хрест привіз до окупованого Донецька гуманітарну допомогу
12:07, 21 вересня 2017Країна
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Учора, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька прослідувало 10 вантажних автомобілів.
Червоний Хрест привіз до окупованого Донецька гуманітарну допомогу / Фото: МОЗ України
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила до окупованого Донецька понад 190 тонн гуманітарної допомоги.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Учора, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька прослідувало 10 вантажних автомобілів з вантажем продуктових наборів, будівельних матеріалів загальною вагою понад 190 тонн. Вантаж направлений від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста», - повідомили у прикордонному відомстві.
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