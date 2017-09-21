Червоний Хрест привіз до окупованого Донецька гуманітарну допомогу

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила до окупованого Донецька понад 190 тонн гуманітарної допомоги.

Читайте такожЛуганщині передрікають демографічну катастрофу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Учора, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька прослідувало 10 вантажних автомобілів з вантажем продуктових наборів, будівельних матеріалів загальною вагою понад 190 тонн. Вантаж направлений від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста», - повідомили у прикордонному відомстві.