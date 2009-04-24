Як знизити апетит

Вчені Великобританії з`ясували, яка їжа знижує апетит, і розкрили механізм цього процесу.

Виявляється, продукти з низьким глікемічним індексом (ГІ) підвищують вироблення гормонів, які пригнічують апетит і посилають сигнал насичення організму.

Глікемічеський індекс є розподілом вуглеводів відносно їх впливу на рівень цукру в крові. Список продуктів з високим ГІ включає білий хліб, багато круп, солодощі. До продуктів з низьким ГІ відносяться фрукти, овочі (більшість), а також молочні продукти.

Результати дослідження показали, що учасники, споживаючі продукти з низьким ГІ на сніданок, мали рівні GLP-1 в плазмі крові на 20% вище, а показник інсуліну на 38% нижче в порівнянні з тими, які вживали їжу з високим ГІ. Лондонським фахівцям вперше вдалося проілюструвати вплив їжі з низьким ГІ на виробництво GLP-1 і насичення організму.

Fraza.ua