У Києві надшвидко поширюється СНІД

У 2009 році кількість ВІЛ-позитивних осіб в Києві досягла 6 тисяч, проте в реальності воно може перевищувати 24 тисячі чоловік. Про це повідомила перший заступник Київської міськдержадміністрації Ірена Кильчицька на засіданні міської координаційної ради з питань запобігання поширення ВІЛ/СНІДу.

"Ми стикаємося з небажанням багатьох хворих проходить обстеження на виявлення ВІЛ/СНІДу, яке не дає можливість відстежити всіх ВІЛ-позитивних громадян і громадян, хворих СНІДОМ в Києві. І якщо офіційно у нас зареєстровано 6 тисяч осіб, хворих ВІЛ/СНІД, то це лише четверта частина від кількості всіх хворих. За даними фахівців, людей, які хворіють ВІЛ/СНІД, лише в Києві більше 24-х тисяч", - відзначила Кильчицька.

За її словами, щорік кількість інфікованих в середньому зростає на 15%. Протягом 2008 року було проведено 4135 обстежень жителів столиці, 1,5% з яких виявилися ВІЛ-позитивними.

"Координаційна рада засідає чотири рази в рік, над цією програмою ми працювали тривалий час, і сьогодні вона майже готова до розгляду на сесії Київради. Даною програмою передбачені заходи щодо профілактики і попередження захворювання ВІЛ/СНІД. Основними напрямами діяльності, згідно програми, є консультування, профілактика, лікування і психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих громадян", - розповіла перший заступник КМДА.

Раніше українські експерти повідомили, що щоденне вісім українців вмирають від СНІДУ і 50 інфікуються ВІЛ.

siteua.org