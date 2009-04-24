В Україні підготують законопроект про маркування ГМО-продукції

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов доручив Мін’юсту спільно з Держспоживстандартом у 20-денний термін підготувати законопроект щодо впровадження маркування продукції, яка містить генетично модифіковані організми.

Відповідне доручення було дано на засіданні урядового комітету з питань економічної політики, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

На засіданні також було узгоджено і винесено на подальший розгляд уряду проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і вводяться в обіг».

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