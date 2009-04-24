Чи керуєш ти своїми емоціями? Тест

Часто трапляється, що ми намагаємося стримувати свої емоції щосили, щоб не допустити конфлікту на робочому місці або боїмося зробити більш напруженою обстановку в сім`ї. А відбувається це унаслідок того, що ми не в змозі провести розмову в спокійному руслі. Проте, деколи емоції допомагають нам відстояти власну точку зору, а, на думку учених, пригнічувати їх шкідливо для здоров`я, оскільки це загрожує розвитком серйозних захворювань, аж до онкологічних.

А як з цим йде справа у вас? Розібратися в питанні нам допоможе тест.

1. У разі незгоди з вашою точкою зору:

- ви відстоюватимете її з останніх сил;

- постараєтеся по можливості переконати у власній правоті вашого опонента;

- не станете нічого і нікому доводити.

2. Якою вам увляється власна кар`єра?

- вона буде яскравою і стрімкою;

- продуманою і поступовою дією, просування по службі буде повільним, але вірним;

- ви навіть боїтеся подумати про це.

3. Яке місце у вашій квартирі є улюбленим?

- більше всього ви надаєте перевагу дивану, розташованому перед телевізором;

- кухня, за столом в якій збирається вся ваша сім`я;

- ванна кімната.

4. Якою стане ваша реакція з приводу критики зовнішності або характеру вашого обранця близькими подругами?

- відповідь буде рівноцінною по смислу;

- постараєтеся більше розповісти про його достоїнства;

- вас це образить, але ви нічого не заперечите у відповідь.

5. Ваша реакція на програш при грі в карти або іншу гру?

- не сприймаєте програш, як даність і пропонуєте зіграти знов;

- списуєте його на те, що цей день явно не ваш;

- говорите, що саме тому ви і не любите цю гру.

6. Якщо вам здалося, що в магазині вам не повернули здачу сповна, то:

- влаштуєте грандіозний скандал;

- у ввічливій формі попросите перерахунку покупки і грошей;

- розвернетеся і підете.

7. Вам стало відомо про підступи колеги з приводу вас, який обмовляє вас і настроює проти решти членів колективу, якими будуть ваші дії?

- ваша помста буде страшна, приблизно у дусі зарубіжного тріллера;

- запропонуйте провести відкриту розмову у присутності товаришів по службі;

- вас виб`є з колії подібна поведінка колеги, і в сльозах ви подасте заяву на звільнення.

Тепер прийшов час підвести підсумки:

Якщо у ваших відповідях переважає буква «а», то це означає, що ви здатні постояти не тільки за себе, але і за близьких вам людей, в потрібний момент «показати зуби» ви завжди зможете.

Ви належите до тих людей, про яких говорять: «Палець до рота не клади».

Вам слід задуматися над тим, чого більше у вашій поведінці: бажання участі в боротьбі або ж її результат.

В тому випадку, якщо переважають відповіді «б», то конфлікти – це не ваша сильна сторона, ви всіляко прагнете їх уникнути, але, в той же час, свого упускати ви теж не збираєтеся і цілком здатні довести власну правоту, обходячи стороною суперечки і бурхливі обговорення.

Подібну позицію можна назвати мудрою, адже вона дозволить досягти багато чого, при цьому зберігши свої принципи.

Якщо ж у вас більше всього відповідей «в», то ви не в змозі відстояти свою позицію, вам страшно показати, що і у вас є власна точка зору, проте, ініціатива – це не про вас.

Адже за визнання суспільством слід боротися, а якщо боротьба ця буде чистою, то і негожого в ній нічого не немає.

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