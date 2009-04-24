Чи керуєш ти своїми емоціями? Тест
Придушувати шкідливо
Часто трапляється, що ми намагаємося стримувати свої емоції щосили, щоб не допустити конфлікту на робочому місці або боїмося зробити більш напруженою обстановку в сім`ї. А відбувається це унаслідок того, що ми не в змозі провести розмову в спокійному руслі. Проте, деколи емоції допомагають нам відстояти власну точку зору, а, на думку учених, пригнічувати їх шкідливо для здоров`я, оскільки це загрожує розвитком серйозних захворювань, аж до онкологічних.
А як з цим йде справа у вас? Розібратися в питанні нам допоможе тест.
1. У разі незгоди з вашою точкою зору:
- ви відстоюватимете її з останніх сил;
- постараєтеся по можливості переконати у власній правоті вашого опонента;
- не станете нічого і нікому доводити.
2. Якою вам увляється власна кар`єра?
- вона буде яскравою і стрімкою;
- продуманою і поступовою дією, просування по службі буде повільним, але вірним;
- ви навіть боїтеся подумати про це.
3. Яке місце у вашій квартирі є улюбленим?
- більше всього ви надаєте перевагу дивану, розташованому перед телевізором;
- кухня, за столом в якій збирається вся ваша сім`я;
- ванна кімната.
4. Якою стане ваша реакція з приводу критики зовнішності або характеру вашого обранця близькими подругами?
- відповідь буде рівноцінною по смислу;
- постараєтеся більше розповісти про його достоїнства;
- вас це образить, але ви нічого не заперечите у відповідь.
5. Ваша реакція на програш при грі в карти або іншу гру?
- не сприймаєте програш, як даність і пропонуєте зіграти знов;
- списуєте його на те, що цей день явно не ваш;
- говорите, що саме тому ви і не любите цю гру.
6. Якщо вам здалося, що в магазині вам не повернули здачу сповна, то:
- влаштуєте грандіозний скандал;
- у ввічливій формі попросите перерахунку покупки і грошей;
- розвернетеся і підете.
7. Вам стало відомо про підступи колеги з приводу вас, який обмовляє вас і настроює проти решти членів колективу, якими будуть ваші дії?
- ваша помста буде страшна, приблизно у дусі зарубіжного тріллера;
- запропонуйте провести відкриту розмову у присутності товаришів по службі;
- вас виб`є з колії подібна поведінка колеги, і в сльозах ви подасте заяву на звільнення.
Тепер прийшов час підвести підсумки:
Якщо у ваших відповідях переважає буква «а», то це означає, що ви здатні постояти не тільки за себе, але і за близьких вам людей, в потрібний момент «показати зуби» ви завжди зможете.
Ви належите до тих людей, про яких говорять: «Палець до рота не клади».
Вам слід задуматися над тим, чого більше у вашій поведінці: бажання участі в боротьбі або ж її результат.
В тому випадку, якщо переважають відповіді «б», то конфлікти – це не ваша сильна сторона, ви всіляко прагнете їх уникнути, але, в той же час, свого упускати ви теж не збираєтеся і цілком здатні довести власну правоту, обходячи стороною суперечки і бурхливі обговорення.
Подібну позицію можна назвати мудрою, адже вона дозволить досягти багато чого, при цьому зберігши свої принципи.
Якщо ж у вас більше всього відповідей «в», то ви не в змозі відстояти свою позицію, вам страшно показати, що і у вас є власна точка зору, проте, ініціатива – це не про вас.
Адже за визнання суспільством слід боротися, а якщо боротьба ця буде чистою, то і негожого в ній нічого не немає.