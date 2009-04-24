Запоріжжя: дітей з отруєнням продовжують госпіталізовувати

У Запоріжжі вже 9 вихованців дитсадка госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на дані СЕС, ще для 8 дітей організований стаціонар вдома.

Випадок масового захворювання дошкільнят інфекційним захворюванням був зафіксований у дитячому саду №219.

"У 9 дітей, які знаходяться в лікарні, стан здоров`я середнього ступеня тяжкості, ще у 8 (для яких організовано лікування вдома) - легкий ступінь. Причина захворювання - антиген ротавірусу, виявленого у 12 дітей", - повідомили в ОДА, зазначивши, що причина появи інфекції у дітей поки що не встановлена, у зв`язку з чим дитсадок закритий.

У Запорізькій ОДА створена комісія для розслідування причин масового інфікування дітей з числа співробітників СЕС, управління охорони здоров`я, управління освіти і ГУ МНС у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня в Запоріжжі з дошкільного закладу №219 у міську дитячу клініку було доставлено 14 дітей віком від 2 до 6 років з гострою кишковою інфекцією - гастроентероколітом ротавірусної етіології. Після обстеження 6 дітей у стані середньої тяжкості було госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, інші 8 дітей з легкою формою захворювання відправлено додому на амбулаторне лікування.