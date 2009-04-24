У Севастопольську лікарню передали конфісковані ліки

Співробітники Севастопольської митниці передали в міську лікарню №1 лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Севастопольської митниці, предмети переміщалися через кордон України з порушенням митних правил, були затримані при здійсненні митного контролю в грудні 2008 року, і на підставі постанови Ленінського районного суду міста Севастополя конфісковані в прибуток держави.

На підставі висновку Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів про їх придатність у медичній практиці, а також розпорядження Управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації лікарські засоби і вироби медичного призначення були передані Севастопольською митницею на безоплатній основі КЗ «Міська лікарня №1» для подальшого використання у медичній практиці.