Українці, які відмовилися від щеплень, лікуватимуться за свої гроші

Міністр охорони здоров’я Василь Князевич вважає, що громадяни України, які відмовилися від щеплень, повинні лікуватися за власний рахунок.

Про це він повідомив перебуваючи у Львові. За його словами, зараз 10% людей відмовляються від щеплень, тим самим ставлять під загрозу своє здоров’я і здоров’я оточуючих.

Князевич зазначив, що інформаційна атака, яка розпочалася після смерті підлітка в Донецькій області, була добре організована.

При цьому міністр не виключає, що хтось може організувати смерть ще однієї людини нібито від щеплення, аби дискредитувати вакцинацію.

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