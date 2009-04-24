Українці, які відмовилися від щеплень, лікуватимуться за свої гроші
11:56, 24 квітня 2009Країна
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Заява Князевича
Міністр охорони здоров’я Василь Князевич вважає, що громадяни України, які відмовилися від щеплень, повинні лікуватися за власний рахунок.
Про це він повідомив перебуваючи у Львові. За його словами, зараз 10% людей відмовляються від щеплень, тим самим ставлять під загрозу своє здоров’я і здоров’я оточуючих.
Князевич зазначив, що інформаційна атака, яка розпочалася після смерті підлітка в Донецькій області, була добре організована.
При цьому міністр не виключає, що хтось може організувати смерть ще однієї людини нібито від щеплення, аби дискредитувати вакцинацію.
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