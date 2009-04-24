Чи маркуватимуть ГМО-продукти в Україні з 1 липня?

Урядовий комітет з питань економічної політики пропонує запровадити маркування продукції із вмістом генетично модифікованих організмів (ГМО) з 1 липня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, проект відповідної постанови було схвалено вчора на засіданні комітету.

Довідка УНІАН. Запровадження маркування продукції, яку виготовляють з використанням генетично модифікованої сировини, відкладається з кінця 2007 року, зокрема, через відсутність лабораторій для дослідження продукції.

У листопаді 2008 року в Україні було прийнято державний стандарт, відповідно до якого всі продукти харчування, що містять генетично модифіковані організми (ГМО), повинні маркуватися. Цей державний стандарт може бути введено в дію після затвердження постановою Кабінету Міністрів порядку маркування. За даними Всеукраїнської екологічної ліги, порядок маркування на сьогодні погоджували 31 установа і не завізувало тільки Міністерство юстиції України.

** ГМО (генетично модифіковані організми) - це живі організми (тварини, рослини, бактерії та віруси), генотипи яких було штучно змінено за допомогою методів генної інженерії для додання їм певних корисних властивостей. Наприклад, у рослини можна ввести гени, що відповідають за стійкість до шкідників, гербіцидів, несприятливих умов зростання. Або в геном тварин можна ввести модифікації, що дають змогу збільшити вміст корисних білків у молоці.

Генетична модифікація відрізняється цілеспрямованою зміною генотипу організму на відміну від випадкового, характерного для природного та штучного мутагенезу. Основним видом генетичної модифікації зараз є використання трансгенів для створення трансгенних організмів.