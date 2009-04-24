Перші трансгенні собаки з'явилися на світ у Південній Кореї

Учені Сеульського національного університету виростили перших трансгенних цуценят з вбудованими генами червоного флуоресцентного білка, що світяться червоним під час опромінювання ультрафіолетом, повідомляється в статті в журналі Genesis.

Це перший успішний експеримент зі створення трансгенних собак, які можуть бути використані надалі як модельні системи для вивчення різних людських захворювань, властивим і цьому виду тварин. Досі отримати генетично модифікованих собак не вдавалося через технічні складнощі подібного експерименту, передає РІА Новости.

Щоб виростити таких цуценят, учені створили трансгенні яйцеклітини, які забезпечили ядрами звичайних соматичних клітин, генетичний матеріал в яких було за допомогою вірусів модифіковано генами флуоресцентних білків. Сам білок має природне походження і виробляється морськими актиніями. Після цього отримані яйцеклітини було введено в матки сурогатних матерів, де почався процес виношування цуценят.

З 344 імплантованих собакам зародків розвиток одержали тільки сім, проте вижили в результаті всього п`ять - одне новонароджене цуценя померло від укусу матері, а в другому випадку трапився викидень.

Потомство новонароджених цуценят, які вже вступили в статеву зрілість, так само має гени, що дозволяють їм світитися в ультрафіолеті.