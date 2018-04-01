Алергія: міфи і дійсність

Життя алергіка часто нагадує фільм жахів. Шматочок шоколадки, чарочка шампанського, запашний флакон духів, букет первоцвітів обертаються сльозами. Джерело бід у всіх випадках було одне і те ж - алергія, одна з найпідступніших і найзагадковіших хвороб, що займає одне з перших місць по кількості найрізноманітніших помилок. Судіть самі.

Помилка перша. У всьому винна погана спадковість

Фахівці цю думку не розділяють. Звичайно, спадкова схильність в розвитку алергії - одна з визначальних обставин. Але і інші причини скидати з рахунків не варто. «Здобрюючи» їжу консервантами, винаходячи нові хімічні препарати (будь то сильнодіючі ліки або надміцні види фарби), людство саме створює собі середовище, в якому неможливо жити.

Помилка друга. Не відчути алергію неможливо Підступна хвороба все частіше маскується під банальний нежить, простуду, ОРЗ, бронхіт. Людина може роками лікуватися сильнодіючими лікарськими препаратами і не підозрювати про дійсне джерело своїх бід.

Практично неможливо обчислити наперед і дійсного збудника алергії. Одних відомих медикам алергенів близько 20 тисяч! Домашній і книжковий пил, шерсть тварин, квітучі дерева і трави, м`ясо, фрукти, овочі, приправи... Цей список постійно росте.

Помилка третя. Алергія найчастіше загострюється навесні, коли все навколо квітне

Якщо йдеться про поліноз (алергія на пилок), то чхати і кашляти багато алергіків продовжують і літом, коли услід за «деревним» полінозом настає «трав`яний». У червні-липні до деревних агресорів додаються трав`яні: поширені в сільській місцевості тимофіївка, жито, овес, пшениця, а також добре відомі кожному міському жителеві бур`яни (амброзія, кропива, лобода, кульбаба, полин), які продовжують псувати алергікам життя аж до кінця вересня.

Ну а вже алергія на пил - явище і зовсім цілорічне, не залежне від погоди і пори року. За деякими даними, число страждаючих нею громадян складає 45-85% від загальної кількості всіх алергіків, разом узятих.

Помилка четверта. Алергія - це збій імунітету Насправді механізм виникнення алергії до кінця не вивчений. Так, поліноз вважається захисною реакцією організму на вторгнення специфічних аллерген-білків, що у великих кількостях містяться в зернах квіткового і деревного пилку. У відповідь на небажане вторгнення в кров викидається певна кількість клітин-кілерів і специфічних антитіл. Чим вище їх концентрація, тим реакція гостріша і тим важче її переносить людина.

Помилка п`ята. З рослин найбільш сльозоточиві - яскраві квіти з сильним запахом І це не так. Всупереч існуючій думці, обпилювані комахами рослини менш небезпечні: шкідливий пилок вони продукують в набагато менших кількостях. А тому квіткова алергія не така поширена. Ворог номер один для алергіка - пилок вітрозапилюваних рослин, до яких відносяться всі дерева. Саме він, за словами фахівців, найчастіше і є основним джерелом алергічних бід. Найшкідливішими вважаються ліщина, береза, тополя, сосна, вільха, верба, каштан, дуб, в`яз, липа. Крупніший пилок ялини, ялиці, кедра, сосни провокує алергію набагато рідше.

Помилка шоста. Якщо в дитинстві у людини не було алергії на пилок, то вона і не виявиться На жаль, поліноз - хвороба спадкова. Навіть якщо все дитинство ви спокійно пустували серед кульбаб і насолоджувалися ароматом квітучого жасмину, років до 25 алергія на пилок обов`язково заявить про себе. Більше всього не повезло тим, хто народився в період цвітіння злакових трав або дерев. Учені виявили цікаву закономірність: якщо останні три місяці внутріутробного життя і шість перших з моменту появи на світ припали на осінь або зиму, прояв полінозу у такої дитини буде значно слабший. Навіть в тому випадку, якщо він - потомствений алергік.

Помилка сьома. Запобігти сезонному загостренню алергії неможливо Хто вам таке сказав? Фахівці переконані: до важкого сезону можна і потрібно готуватися наперед. Один з останніх і найбільш ефективних - метод специфічної гіпосенсибілізації, що полягає у введенні в період затишшя хвороби невеликих доз алергену під шкіру або під язик. Завдяки такому «щепленню» в організмі людини формується стійкість до подразника. Зв`язуючись з відповідальними за виникнення атопії антитілами, алерген нейтралізує їх. Згідно з легендою, подібним же чином привчав себе до малих доз отрути Наполеон і не помер, коли його намагалися потім отруїти. Про ефективність лікування методом гіпосенсибілізації свідчить і сучасна медична практика. Після такої процедури одужання спостерігається у восьми (!) з десяти випадків.

Алергікові на замітку Позбавитися алергії, на жаль, неможливо. Але полегшити собі життя для алергіка - завдання цілком реальне. Потрібно лише дотримуватися ряду простих, але дієвих правил:

По можливості відмовтеся від деяких овочів і фруктів. Якщо у вас алергія на пилок берези, яблуні, ліщини і вільхи, будьте особливо обережні при вживанні яблук, черешень, слив, персиків, моркви, картоплі, ківі. Якщо ваш бич - лобода, обмежте в своєму раціоні шпинат і буряк. Якщо кашляєте і чхаєте в період цвітіння полину, слід чекати алергії на цитрусові, цикорій, насіння, олію, халву, мед. І ніяких булочок! На весняний період (сезон загострень алергії) з щоденного раціону цей продукт, так само як і крупи, макаронні вироби, несвіжий хліб, печиво, тим, хто страждає алергією на домашній пил, краще вилучити. Не варто їм також вживати в їжу і продукти, що містять дріжджі і цвіль (пиво, квас, шампанське, виноградне вино, яблучний і виноградний соки, різні сири). Останні дослідження показують, що сінна лихоманка виступає в парі з алергією на латекс. На час цвітіння дерев і трав прагніть не використовувати гумові рукавички, презервативи, латексні купальні шапочки, колготки з лайкрою, а маленьким дітям рідше давайте соску. Провокаторами полінозу можуть стати і домашні рослини. Особливо небезпечні в цьому відношенні фікус, бегонія, плющ звичайний, жасмин мадагаскарський, хризантема, диффенбахія, герань. Займіться профілактикою шлунково-кишкових захворювань і дисбактеріозів - однієї з основних причин алергії. Постарайтеся уникати стресів. Вони пригнічують імунітет і роблять вас уразливими для алергії. Зневірятися немає причини. Тим більше що надія на світле майбутнє без весняної сльозотечії у вас все-таки є. Після 45 років, коли «деревна» і «трав`яна» алергія йде на спад.

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