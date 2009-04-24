Вагітні Кременчука знову проводять акцію протесту

Сьогодні, 24 квітня, сесію міської ради Кременчука знову пікетують вагітні з вимогою не закривати пологове відділення в Крюкові - одному з районів Кременчука.

Як передає кореспондент УНІАН, влада міста заявила, що в неї немає коштів на ремонт і утримання відділення, і прийняла рішення закрити відділення з 28 травня, а породіль перевести на облік у міський пологовий будинок. Проте жителі Крюкова вважають це необгрунтованим, оскільки, на їхню думку, в районі багато майбутніх матерів, яким незручно діставатися до єдиного, що залишився тепер у місті, пологового будинку.

Місяць тому депутати міськради створили спецкомісію, котра мала вивчити питання доцільності закриття пологового відділення. На підтримку жителів Крюкова виступив народний депутат України Олег БАБАЄВ.

Сьогодні на сесії депутати мають заслуховувати звіт комісії і прийняти рішення про закриття або подальшу роботу пологового відділення.

Заздалегідь голова комісії Віктор КАЛАШНИК повідомив журналістам, що члени комісії вважають недоцільним закриття пологового відділення.