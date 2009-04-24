Не всі цукри однакові

Учені Каліфорнійського університету в Девісі прийшли до висновку, що споживання більшої кількості фруктози небезпечніше для організму, ніж тієї ж кількості глюкози, пише Time.

Зокрема, зловживання фруктозою більшою мірою сприяє розвитку серцевих захворювань і діабету, мовиться в статті.

Автори дослідження рекомендували 32 добровольцям з надмірною вагою протягом 12 тижнів пити напої на основі глюкози або фруктози.

Після закінчення експерименту небажані зміни функції печінки і відкладення жирів були виявлені тільки у людей, що споживали напої з фруктозою.

"Це говорить про те, що не тільки не всі жири однакові, але і не всі вуглеводи в нашому раціоні однакові", - стверджує провідний автор дослідження Пітер Хавел, професор Каліфорнійського університету в Девісі, що вивчає питання харчування.

Але не варто намагатися застосувати ці знання при виборі солодощів в продуктовому магазині, попереджає автор статті Еліс Парк, оскільки вироби з переважанням глюкози знайти нелегко. В основному в магазинах продаються продукти на основі сахарози, в якій глюкоза і фруктоза поєднуються в співвідношенні 50:50 або кукурудзяного сиропу з переважанням фруктози. Кулінари віддають перевагу фруктозі тому, що вона солодша за глюкозу, мовиться в статті.

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