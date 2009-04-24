У Тернополі визначено місця, де заборонено розпивати алкоголь

13:50, 24 квітня 2009
Країна
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Зокрема і пиво

Тернопільський міськвиконком визначив місця, де заборонено розпивати алкоголь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, у прийнятому рішенні до списку таких місць потрапили дитячі майданчики, громадський транспорт, ліфти і таксофони, місця проведення масових закладів, заклади охорони здоров’я, навчальні та освітньо-виховні заклади, закриті спортивні споруди, приміщення органів місцевого самоврядування та інших державних установ. У рішенні вказано, що у перелічених місцях заборонено розпивати пиво та будь-які слабоалкогольні напої.

Також своїм рішенням члени міськвиконкому заборонили продаж алкоголю у місцях проведення спортивних змагань та інших масових заходів, у навчальних закладах, а також у спеціалізованих закладах торгівлі, які продають товари дитячого асортименту або спортивні товари.

Контроль за виконанням даного рішення покладено на правоохоронні органи та податкову інспекцію.

 

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