Антинікотинові жуйки можуть зумовити рак порожнини рота

З посиланням на результати недавнього дослідження журналіст The Times Марк Хендерсон пише про те, що антинікотинові жуйки, інгалятори і пігулки, покликані допомогти людині кинути палити, самі можуть стати причиною раку порожнини рота.

Дослідження було проведене Май-тек Техом з Університету Лондона, і його підсумки були опубліковані в журналі Public Library of Science One.

Британські учені відзначають, що нікотин навіть в невеликих кількостях може сприяти розвитку ракових пухлин в слизистій оболонці ротової порожнини. Особливо цьому можуть сприяти невеликі фізичні пошкодження оболонки.

Щорічно, пише Хендерсон, у Великобританії раком ротової порожнини захворює близько 5 тисяч осіб, серед причин зазвичай називають жувальний тютюн і алкоголь. Як правило, пухлину вдається виявити вже на пізній стадії, що зменшує шанси на ефективне лікування. Май-тек Тих сподівається на те, що результати нового дослідження сприятимуть успішнішому виявленню ранніх симптомів.

Так або інакше, помічають дослідники, в антинікотинових засобах рівень шкідливих канцерогенних речовин значно менший, ніж в звичайних сигаретах, тому слід продовжувати робити все, щоб позбутися згубної звички. Вони рекомендують сходити на додаткове обстеження до лікаря, уважно дотримуватися інструкцій до цих засобів і не зловживати ними.

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