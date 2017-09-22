У 2017 році Міноборони на закупівлю ліків та медобладнання використало 163 млн гривень
11:11, 22 вересня 2017Країна
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Збройні сили України отримали благодійну допомогу на суму понад 76 мільйонів гривень.
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У 2017 році Міністерство оборони України на закупівлю медикаментів та медичного обладнання використало понад 163 мільйони гривень.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.
"Цього року, на закупівлю медикаментів та оплату медичного обладнання Міністерство оборони України використало понад 163 мільйони гривень", - сказав Гуцуляк.
"Крім того, до військово-медичних закладів та військових частин Збройних сил України надійшло благодійної допомоги в натуральному вигляді на загальну суму понад 76 мільйонів гривень", - додав він.
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