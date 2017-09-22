У закладах охорони здоров'я Міноборони на лікуванні перебуває 68 військових, за кордоном - 21

У закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України на лікуванні перебуває 68 військовослужбовців, за кордоном на лікуванні перебувають 21 військових.

Читайте такожУ прокуратурі розповіли про обвинувальний акт щодо головного психіатра Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

"На лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони перебуває 68 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення під час проведення Антитерористичної операції. 21 військовослужбовець проходить лікування за кордоном. Із них один в Сполучених Штатах Америки, 9 у Болгарії та 11 у Німеччині", - сказав Гуцуляк.

"У санаторно-курортних закладах Збройних сил України проходять реабілітації 145 учасників Антитерористичної операції", - додав речник.

За його словами, загалом, з початку року, реабілітацію у військових медичних закладах пройшло 1178 військовослужбовців.