Чорнобильці Буковини вимагають коштів на лікування

Понад 100 постраждалих внаслідокаварії на ЧАЕС жителів Сторожинецького, Герцаївського, Кельменецького, Глибоцького районів Буковини та Чернівців пікетували Чернівецьку облдержадміністрацію під гаслами «Ми ще живі! Не дочекаєтеся», «Чекаю житла 23 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, акцію протесту організувало обласне об’єднання «Чорнобильці Буковини».

Учасники акції вимагали від влади звернути увагу на те, що цього року зменшено фінансування програми забезпечення чорнобильців житлом, а видатки на оздоровлення і харчування залишилися на рівні минулого року, хоча, за їхніми словами, «ліки і продукти подорожчали у два і більше разів».

До пікетувальників вийшов голова Чернівецької ОДА Володимир КУЛІШ, який доручив своєму заступнику Олександру ГРУШКУ за участю начальників галузевих управлінь ОДА організувати зустріч з чорнобильцями, на якій мають бути визначені шляхи вирішення проблем на регіональному рівні та розробити спільне звернення до керівництва держави з пропозиціями щодо вирішення тих проблем, які потребують втручання центральних органів влади.

Статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС мають майже 20 тисяч буковинців.