У Мінфіні обіцяють, що погасять борги із зарплат медиків вже наступного тижня

Кабінет міністрів України вирішить проблему заборгованості із заробітних плат працівникам закладів охорони здоров'я до кінця наступного тижня, повідомляється на сторінці Міністерства фінансів у соцмережі Facebook.

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Як наголошується в повідомленні, 18 вересня Мінфін погодив розпорядження Міністерства охорони здоров'я щодо розподілу резерву коштів медичної субвенції між регіонами в обсязі 559,2 млн грн, але через бюрократичні процедури воно не було винесено на розгляд уряду. «Зазначений акт планується затвердити на найближчому засіданні Кабінету міністрів України», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що в складі медичної субвенції залишається ще додатковий резерв коштів у сумі 1,038 млрд грн, який найближчим часом буде розподілено між регіонами, що потребують фінансової підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня медики проводили попереджувальну акцію протесту в центрі Києва з ходою і пікетуванням Кабінету міністрів, Верховної Ради і Адміністрації президента. Серед основних вимог учасників були збільшення медичної субвенції майже на 4 млрд грн, призначення профільного міністра, підвищення зарплати і погашення заборгованості, проведення реформи системи охорони здоров'я з дотриманням Конституції і законодавства, а також з урахуванням позиції профспілки.