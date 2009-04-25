Волоські горіхи знижують ризик захворіти на рак грудей

Волоські горіхи знижують ризик захворювання на рак грудей, повідомили вчені Школи Медицини Університету Маршалла в Хантінгтон, Західна Вірджинія. Цей сорт горіхів містить омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, флавоноїди та фітостерін - елементи, що допомагають зменшити можливість захворювання, а також сповільнюють ріст пухлини.

Всього 56,7 г горіхів в день достатньо для досягнення подібного результату. Крім цього, вживання волоських горіхів позитивно впливає на серцево-судинну систему, роблячи артерії еластичнішими, повідомляє BBC.

newsland.ru