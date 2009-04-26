5 рятівних вітамінів

Більш як 75% жінок не отримують достатньої кількості вітамінів або мінералів протягом дня. Прийом мультивітамінів в такій ситуації - правильний вибір, однак він не може замінити багату потрібними речовинами дієту, яка може дати вам повний спектр вітамінів і мінералів, що знижують ризик різних захворювань.

1. Вітамін D Присутність вітаміну D в організмі зміцнює кістки, підвищує імунітет і, можливо, перешкоджає росту новоутворень. Випивайте в день 2 склянки молока, спеціально збагаченого цим вітаміном.

2. Магній Низький рівень магнію в організмі викликає менструальний біль і мігрені, підвищує ризик цукрового діабету. Відновити рівень магнію просто. Для початку спробуйте регулярно харчуватися. Нещодавнє дослідження засвідчило, що у тих, хто харчується 5 разів на день (сніданок, обід, вечеря і два перекуси), рівень магнію в організмі відповідає нормі. На відміну від тих, хто пропускає який-небудь прийом їжі.

3. Залізо Недостатня кількість заліза в організмі призводить до анемії, втрати волосся і швидкої стомлюваності. Що ж робити? Терміново включати гриль! У 100 г м`яса міститься 20% добової норми заліза. Залізо містять соєві боби і шпинат. Для покращення засвоюваності заліза організмом вживайте м`ясо з овочевим салатом.

4. Кальцій Кальцій корисний не тільки для кісток. Дослідники з`ясували, що достатня кількість кальцію здатна наполовину знизити рівень впливу ПМС на настрій і больові відчуття жінки. Кальцій, на думку вчених, значно знижує ризик гіпертонії. Почніть день з вівсяних пластівців і склянки молока - і ось уже ви вжили приблизно 51% від щоденної норми кальцію (у порівнянні з тими, хто пропускає сніданок або снідає по-іншому).

5. Фолієва кислота Низький рівень фолієвої кислоти в організмі, на думку вчених, веде до збільшення ризику серцевих нападів і раку товстої кишки. Їжте більше овочевих салатів. Під час вагітності приймайте спеціальні вітаміни, що містять фолієву кислоту.

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