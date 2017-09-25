Кожна п'ята жінка в Україні бодай раз у житті зазнавала фізичного або сексуального насильства - ООН

Проект ООН надає психологічну допомогу жінкам, які постраждали через війну на сході України / Фото: ООН

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що її країна збільшує допомогу на реалізацію проекту з протидії насильства щодо жінок в Україні до майже 3 мільйонів фунтів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала на форумі "Разом за Україну, вільну від насильства щодо жінок".

"Ми дуже раді, що підтримуємо офіс Фодну народонаселення ООН в Україні. З 2015 року наш внесок за посередництва департаменту міжнародного розвитку (Великої Британії) загалом складає 2 мільйони фунтів. І на додачу до нашого внеску, у поточному році, ми збираємося надати ще додаткові 950 тисяч фунтів", - сказала Гоф.

Таким чином, за словами посла, у цілому підтримка Британії складатиме майже 3 мільйони фунтів.

Своєю чергою, директор регіонального офісу Фонду народонаселення ООН для країн Східної Європи та Центральної Азії Аланна Армітаж розповіла про започаткування нового етапу проекту по випередженню та протидії насильства стосовно жінок в Україні. Цей проект буде розраховано періодом на три роки.

Зокрема, за її словами, цей проект допоможе зміцнити національну систему реагування та протидії насильству щодо жінок в Україні.

Наразі проект надає соціальну і психологічну допомогу тим жінкам, які пережили насильство у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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Фонд народонаселення ООН реалізує проект з надання гуманітарної допомоги, спрямованої на забезпечення гуманітарних потреб найбільш вразливих категорій жінок і дівчат, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, шляхом зміцнення систем міжвідомчої координації, попередження та захисту, а також поліпшення доступу осіб, які пережили гендерно-обумовлене насильство, до правової, медичної та соціально-психологічної допомоги.

У цьому році проект буде розширено на додаткові регіони в Україні. Жінкам, які пережили насильство, безкоштовно допомагають мобільні групи психологів та соціальних працівників з Фонду народонаселення ООН. За статистикою Фонду, кожна 5 жінка в Україні зазнала фізичного або сексуального насильства бодай раз у житті.