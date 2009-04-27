В Україні відкрився перший сімейний центр

У селищі міського типу Яблунів Косівського району Івано-Франківської області відкрився перший в Україні сімейний центр, створений на кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомили УНІАН у Косівській райдержадміністрації.

Створення центру коштувало 360 тис. грн. Сімейний центр облаштований при Яблунівській районній лікарні, яка обслуговує 22 тисячі населення, серед них 3 тисячі дітей.

У центрі є "кабінет здорової дитини", де можна дізнатись про переваги вигодовування грудним молоком немовлят, підготуватись до партнерських пологів, отримати консультацію щодо лікування і виховання дітей. Також облаштована кімната для партнерських пологів.

22-23 квітня у Косівському районі перебувала делегація ЮНІСЕФ на чолі з представником ЮНІСЕФ в Україні Джеремі ХАРТЛІ, який висловив переконання, що сімейний центр добре себе зарекомендує і стане успішним, а його досвід поширюватиметься в Україні.