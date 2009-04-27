Дієта східна - ситна

Ми вже говорили про те, що для того, щоб розлучитися з декількома зайвими кілограмами, абсолютно не потрібно голодувати, головний наголос слід зробити на зниження калорійності свого харчового раціону. Про те ж саме говорять і фахівці у галузі харчування зі сходу, вони пропонують нашій увазі дієту, калорійність якої не перевищує 1700 ккал на добу, що не робить її справжнім випробуванням для нашого організму.

Від нестачі вітамінів нам також страждати не доведеться, адже ця дієта включає велику кількість свіжих овочів, а в її основі лежить рис, за допомогою якого організм буде забезпечений всіма необхідними живильними речовинами, і очиститься від токсинів. Розрахована дієта на тиждень.

День перший.

Сніданок: сто п`ятдесят грамів свіжої белокочанної капусти і склянка мінеральної води.

Обід: Чотири столові ложки відвареного рису, сто п`ятдесят грамів салату зі свіжої моркви, заправленого рослинною олією і склянка мінеральної води.

Вечеря: сто п`ятдесят грамів відвареної риби, зелений салат, невеликий шматочок хліба і стакан мінеральної води.

День другий.

Сніданок: тарілка рисової каші, звареної на молоці і чашка чаю.

Обід: двісті грамів відвареної риби, салат з яблук, апельсинів, бананів, стакан апельсинового або персикового соку.

Вечеря: двісті грамів відвареного м`яса нежирних сортів, невеликий шматочок хліба, чотири листочки салату, збризнутих лимонним соком, один апельсин, склянка мінеральної води.

День третій.

Сніданок: двісті грамів фруктового салату (яблука, банани, апельсини) і стакан апельсинового соку.

Обід: двісті п`ятдесят грамів відвареної квасолі, сто п`ятдесят грамів салату з білокочанної капусти, заправленого рослинною олією, невеликий шматочок хліба і склянка мінеральної води.

Вечеря: двісті п`ятдесят грамів смажених грибів, одна картоплина невеликого розміру, компот з кураги або сушених яблук.

День четвертий.

Сніданок: одна склянка яблучного соку, по одному яблуку і апельсину, один хлібець.

Обід: двісті грамів відвареного рису з курагою, одне велике яблуко і склянка мінеральної води.

Вечеря: двісті грамів відвареної риби, одне печене яблуко, чашка трав`яного чаю.

День п`ятий.

Сніданок: тарілка рисової каші, звареної на молоці і чашка трав`яного чаю.

Обід: двісті грамів салату з відвареного буряка і родзинок, невеликий шматочок хліба і компот з кураги.

Вечеря: двісті грамів відвареного рису з курагою або родзинками, курага із звареного компоту, один рисовий хлібець і чашка трав`яного чаю.

День шостий.

Сніданок: сто п`ятдесят грамів салату зі свіжої моркви з родзинками і рослинною олією, один шматочок хліба з борошна грубого помелу і склянка мінеральної води.

Обід: двісті грамів салату із свіжих овочів (капуста, морква, листовий салат, зелена цибуля), невеликий шматочок хліба і склянка яблучного соку.

Вечеря: сто грамів вареного рису з чорносливом, салатне листя, половинка грейпфрута, склянка мінеральної води або чашка трав`яного чаю.

День сьомий.

Сніданок: двісті п`ятдесят грамів фруктового салату (яблука, курага, чорнослив), склянка мінеральної води, яку можна замінити чаєм.

Обід: сто п`ятдесят грамів рису, звареного із шматочками свіжих фруктів і однією столовою ложкою меду, одна склянка мінеральної води або трав`яного чаю.

Вечеря: сто п`ятдесят грамів відвареної риби або курки, двісті грамів салату з морської капусти, невеликий шматочок хліба.

Запити трапезу слід склянкою мінеральної води або чашкою чаю.

Також, східні дієтологи радять не забувати про фізичні навантаження, вживати їжу, відповідну сезону, харчуватися тільки натуральними продуктами і т.д.

Також трапезувати слід лише тоді, коли підкаже ваш внутрішній годинник, а перед кожним прийомом їжі варто протягом однієї хвилини глибоко подихати.

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