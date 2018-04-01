Псевдодіагнози, які найбільш поширені

Як часто легке нездужання лікарі перетворюють на серйозну хворобу, прописуючи рідкісні ліки, дорогі процедури! При цьому багато хто з нас навіть не здогадується, що на нас роблять великі гроші Щоб цього не відбувалося, ми вирішили перерахувати найбільш часті псевдодіагнози (модні "хвороби" великих міст), які час від часу з`являються в медичних картах.

Синдром хронічної втоми (СХВ)

Наймодніший діагноз для жителів мегаполісів. Божевільний ритм міста наганяє втому на всіх: банкірів, менеджерів, студентів і домогосподарок. Причому жінки схильні до нещасливого синдрому в набагато більшому ступені - частка страждаючих СХВ пані складає цілих 80%.

Симптоматика загадкової хвороби вражає: постійна втома невідомо від чого, небажання працювати після відпустки (особливо семиденної), зниження рухової активності (просто кажучи, небажання сповзати з дивана). Тут же депресія, проблеми з пам`яттю, лихоманка і навіть хворобливість лімфовузлів. Боротися з СХВ нам пропонують різними способами: вдаючись до медицини Тибету, відвідуючи сеанси психотерапевта, поглинаючи кисневі коктейлі, бади. Незмінне одне - лікування тривале і дороге.

Що робити. Перш ніж увірувати в свою безперервну втому, незайве перевіритися і здати аналізи. Може, ваші сили підточила якась інфекція. Або ви просто багато нервуєте, хвилюєтеся, берете на себе велику відповідальність - ось організм і бунтує. Спіть, гуляйте, повноцінно харчуйтеся - звучить банально, але це працює. І більше позитивних емоцій! Нове хобі, давно запланована подорож... Та хіба мало довкола цікавого!

Авітаміноз Вітамінна недостатність є у всіх, переконують нас лікарі. І фармацевтична промисловість не дрімає, випускаючи все нові і нові препарати. Розчинні, різноколірні, жувальні - вітаміни потрібно пити круглий рік, інакше буде ну дуже погано, запевняють нас.

Почнемо з того, що авітаміноз (повна відсутність в організмі одного або декількох вітамінів) зараз мало у кого є. Дефіцит може бути, з цим ніхто не сперечається. Але це ще не привід запасатися мішками пігулок.

Що робити. Постійний прийом вітамінних препаратів - спірне питання. Задумайтеся, заради чого ви це робите: для здоров`я або щоб не відстати від моди? Адже надлишок вітамінів може привести навіть до серйозніших наслідків, ніж їх недостача.

Підвищений холестерин Як, у вас він хіба не підвищений? Не може бути! Напевно ви давно живете на грані інфаркту і навіть не підозрюєте про це! Назавжди забудьте про яєчню і бутерброди з маслом і переходьте на спеціальні йогурти. Хіба не в цьому нас переконує реклама? А лікарі постійно нагадують, що в рейтингу популярних хвороб серцево-судинні захворювання займають почесну першу позицію.

Що робити. Підвищений холестерин - це дійсно ризик для розвитку атеросклерозу і появи серцевих проблем. Перевірити його рівень можна, здавши аналіз крові на ліпідний профіль, який підкаже, скільки хорошого (високої щільності) і поганого (низької щільності) холестерину у вас в організмі. Але всім і кожному перевіряти свій ліпідний профіль зовсім не обов`язково. Досить робити такий аналіз раз на рік після 40 років.

Якщо холестерин у вас в крові зашкалює, не сподівайтеся на чудо-йогурти як на панацею від всіх бід. Просто змініть характер харчування і спосіб життя. Для багатьох цього цілком достатньо. Трохи менше вуглеводів і насичених жирів, більше овочів і фруктів, риби і цельнозернових продуктів, прогулянок на свіжому повітрі, посильного фізичного навантаження, і живіть довго і щасливо.

Гарднерельоз Улюблена «страшилка» лікарів приватних гінекологічних клінік, якими вони лякають недосвідчених в цьому питанні пацієнток. Насправді гарднерельоз, що викликає рясні сірувато-білі виділення з неприємним запахом, є... дисбактеріозом піхви. І виникнути він може на тлі простуди, зміни клімату, вагітності, стресу, прийому антибіотиків, якими інші не дуже добросовісні гінекологи якраз і намагаються гарднерельоз лікувати. Чим тільки посилюють ситуацію.

Роками ходять по лікарях і ті, у кого знаходять уреаплазму і мікоплазму - мікроорганізми, які, як і гарднерели, насправді є природними мешканцями нашого організму і можуть стати причиною запалення тільки у виняткових випадках.

Що робити. Звертатися лише в добре зарекомендовані медичні центри, бажано державні, і лише тоді, коли вас дійсно щось турбує. Без симптомів і конкретних скарг робити аналізи просто так, про всяк випадок не варто. Якщо, звичайно, не хочете стати довічним пацієнтом однієї з численних нині і недешевих гінекологічних клінік.

Хелікобактер пілорі Ще одна «страшилка». Але цього разу лікарів-гастроентерологів. Багато хто з них переконаний: саме ця бактерія, що мешкає в шлунку, викликає виразку шлунку і гастрит. Насправді цю теорію розділяють далеко не всі лікарі. Багато хто з них переконаний: абсолютне значення Helicobacter pylori додавати не варто. Його наявність не пояснює багатьох, пов`язаних із загостренням виразкової хвороби питань: чим, наприклад, викликана їх сезонність; чому у людей «важких» професій, зв`язаних з великим психологічним навантаженням (диспетчери, шофери, працівники вахтовой служби), виразкова хвороба виникає на 15-20% частіше, ніж у інших? До того ж є хворі, у яких Helicobacter pylori взагалі відсутній.

Що робити. Не панікувати. І спершу пройти обстеження (якщо вас часто мучать печія і неприємні відчуття у ділянці шлунку). Врешті-решт можна здати дихальний тест на наявність Helicobacter pylori. Але навіть якщо у вас цю бактерію знайдуть, не поспішаєте пити жменями антибіотики. На сьогоднішній день є інші, набагато не шкідливіші і дієвіші способи впоратися з гастритом і виразковою хворобою. Головне - знайти грамотного лікаря.

Зашлакованість Шлаки - справжній бич нашого століття. Інтернет пістрявить оголошеннями про «миттєве очищення організму». Бади, гомеопатія, гідроколоноскопія - є варіанти на будь-який смак. «Почиститися» тепер пропонують і в звичайній поліклініці. Найцікавіше, що ніхто ці токсини в очі не бачив і не може чітко відповісти на питання: які вони?

Що робити. Протистояти засиллю агресивної реклами складно, але можна. На прийомі у лікаря пам`ятайте про те, що природа сама поклопоталася про очищення вашого організму. Якщо у вас немає проблем із стільцем, ніяке «очищення» вам не потрібне. Якщо у вас закрепи, дисбактеріоз, лікар може запропонувати гідроколоноскопію, але тільки якщо для цієї процедури немає протипоказань. У кишечнику можуть бути доброякісні пухлини, поліпи, дивертикули, при яких гідроколоноскопія не тільки не показана, але і небезпечна. До того ж при дуже частому використанні цієї процедури з кишечника (чия слизиста міняється кожні 2-3 дні і без чужорідних втручань) виводиться маса життєво необхідних речовин (жирні амінокислоти, корисні бактерії, вітаміни групи В і К), порушується його мікрофлора. Надмірне захоплення гідроколонотерапією чревато і різними порушеннями процесу травлення, що, у свою чергу, може вести до порушення стільця, підвищеного газоутворення.

Препарати з жовчогінним ефектом теж не такі прості, як здається. Укупі з каменями в нирках вони можуть викликати закупорку жовчних проток і некроз підшлункової залози. Воно вам треба? Навряд чи. Без УЗД органів черевної порожнини ніяких ліків, трав`яних настоїв і бадів краще не приймати. Інакше до уявних проблем з шлаками додадуться реальні.

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