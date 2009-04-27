Отрута скорпіона врятує від раку?

Протягом більш як десяти років вчені Університету Вашингтона та Університету Джона Хопкінса аналізували властивості хлоротоксіна, невеликого пептиду, ізольованого з отрути скорпіона, в якості потенційного засоби лікування ракових клітин. Генетики пов`язували дію хлоротоксіна з багатьма типами пухлин, включаючи пухлини головного мозку.

Фахівцям вдалося довести, що хлоротоксін уповільнює вторгнення ракових клітин в органи тіла, а в поєднанні з роботою наночастинок подвоює захисний ефект проти розвитку пухлини. Завдяки наночасткам посилився також ефект терапевтичних молекул навколо кожної з них.

Лабораторні експерименти проводилися на мишах. Клініцисти використовували об`єднання 10 молекул хлоротоксіна з однією з наночастинок. Такий вплив сприятливо запобігав поширенню раку в головному мозку. Було помічено, що знаходження наночастинок і хлоротоксіна на поверхні клітин дозволяло блокувати зміни їх форми - ще одна важлива умова для вільного проникнення клітин раку по всьому організму. Раніше лікарі намагалися застосовувати наночастинки для лікування онкозахворювань або в хіміотерапії, або в терапії, спрямованій на порушення генетичної активності ракових клітин. Вперше американським онкологом вдалося використати наночастинки в терапії, яка дозволяє фізичним способом зупиняти поширення пухлини.

Передбачається, що нова методика буде корисна для лікування не тільки раку мозку, але і молочної залози, шкіри, легенів, простати, товстої кишки та яєчників.

newsland.ru