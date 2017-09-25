Обсяги виробництва ліків на основі антибіотиків в Україні знизилися - Держстат

Українські фармацевтичні підприємства в січні-серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 13,5% - до 760 тонн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в серпні 2017 року обсяг виробництва таких ліків склав 81,3 тонни, що на 24,6% менше обсягу виробництва липня цього року і на 9,2% менше, ніж було вироблено в серпні 2016 року.

Україна в січні-серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,2% збільшила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 88,8 тонни. При цьому в серпні цієї продукції було вироблено 10 тонн, що на 10,3% більше, ніж у липні цього року, та на 14% менше, ніж у серпні минулого року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, в січні-серпні виросло на 1% і склало 30,8 тис. тонн. У серпні українські підприємства виробили 4 тис. тонн цієї продукції, що на 0,3% менше обсягу виробництва липня та на 3,3% більше, ніж було вироблено в серпні 2016 року.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.