У Мексиці від свинячого грипу померли понад 100 осіб

У Мексиці від свинячого грипу померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби, передає РІА «Новости».

Раніше влада Мексики офіційно підтвердила факт смерті 20 осіб від свинячого грипу H1N1, причину ще 48 летальних результатів поки що точно не встановлено.

У США на цей вірус заразилися 20 осіб, в Канаді - шестеро. Глава Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії".

Водночас виконуючий обов`язки генерального директора ВООЗ з охорони здоров`я та довкілля Кейжі ФУКУДА заявив, що світ підготовлений до боротьби із загрозою пандемії грипу краще, аніж тоді, коли зіткнувся 5 років тому з епідемією пташиного грипу.

За його словами, вже відбувається розробка вакцини проти свинячого грипу, повідомляє радіо «Свобода».