Японія передала Житомирському медцентру апарат УЗД

Посольство Японії в Україні передало медичному центру Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Житомирській області апарат ультразвукового дослідження вартістю близько 300 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України в Житомирській області.

За словами працівника прес-служби Сергія УЛАНОВА, у 1986 році з 9 по 23 травня 289 працівників пожежної охорони Житомирщини брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. З них 65 вже померли, 77 стали інвалідами, працювати залишились лише 22, але вони хворіють внаслідок отриманих великих доз радіаційного опромінення.

За словами С.УЛАНОВА, значною опорою для ліквідаторів з Житомирщини стала благодійна акція японської асоціації “Чорнобиль-Тюбу”, яка працює з ними з 1993 року. За цей час організація надавала допомогу чорнобильцям в лікуванні та оздоровленні, придбанні ліків та інвалідних візків. Японці підтримують сім’ї загиблих ліквідаторів матеріально та продуктами харчування.

С.УЛАНОВ повідомив, що у 2006 році для обстеження чорнобильців та працівників, які несуть службу у Чорнобильській зоні та беруть участь у ліквідації пожеж на радіаційно забрудненій території, Головним управлінням МНС в області було відкрито медичний центр. Його оснащення було здійснено за підтримки «Чорнобиль-Тюбу».