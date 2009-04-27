Хворих з симптомами свинячого грипу виявлено в Європі та Океанії.

Як повідомляє «Лента.ру», у Великій Британії члена екіпажа літака, який виконував рейс з Мехіко до Лондона, було госпіталізовано з симптомами свинячого грипу.

Крім того, за даними AFP, з підозрою на свинячий грип було госпіталізовано групу з 22 студентів коледжу в Новій Зеландії, які повернулися з Мексики. Досі вважалося, що свинячий грип поширюється тільки в Мексиці та на території США.

За останніми даними, кількість жертв свинячого грипу - мутованого вірусу, що є комбінацією людського, свинячого та пташиного грипу, становить до 81 особи. Всі загиблі проживали на території Мексики. Підтверджена смерть 20 осіб від цієї хвороби, ще 61 особа померла від симптомів, схожих на свинячий грип. Майже 1300 осіб госпіталізовано з ознаками хвороби.

До 19 осіб захворіли на свинячий грип у США. За наявними даними, із симптомами хвороби було госпіталізовано 9 учнів однієї з приватних шкіл у нью-йоркському районі Квінс, а також ще десять осіб, які проживають у штатах Техас, Канзас і Каліфорнія. Низка американських ЗМІ повідомили, що близько двох тижнів тому Президент США Барак ОБАМА під час візиту в Мексику спілкувався з людиною, яка згодом померла від свинячого грипу. Прес-служба Білого дому виступила із заявою про те, що з Б.ОБАМОЮ все гаразд і що він не захворів.

Через загрозу поширення захворювання в Мексиці на невизначений термін скасовано всі масові заходи, до 6 травня припинено заняття у школах. Жителі Мехіко намагаються не виходити з помешкань і запасаються марлевими лицьовими пов`язками.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров`я висловили побоювання, що епідемія свинячого грипу в Мексиці може перерости в пандемію. За наявними даними, вірус передається від людини до людини.

Вакцини від свинячого грипу поки що не існує; відомо, що найбільші фармацевтичні компанії вже активно працюють над її створенням. Наразі всіх хворих, госпіталізованих з підозрою на свинячий грип, лікують за допомогою відомих противірусних препаратів.