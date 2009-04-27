У Росії готують рекомендації з діагностики свинячого грипу

У Росії готують рекомендації з профілактики та діагностики свинячого грипу.

Як передає РІА «Новости», головний державний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО доручив директору Державного наукового центру вірусології і біотехнології "Вектор" до 1 травня підготувати рекомендації з профілактики та діагностики грипоподобных захворювань, що викликаються високопатогенними вірусами грипу свиней А/H1N1.

Зокрема, директору ГНЦ "Вектор" доручено організувати підготовку фахівців (лікарів-вірусологів і епідеміологів) установ Росспоживнагляду з питань епізоотології, епідеміології і лабораторної діагностики високопатогенного грипу, а також забезпечити координацію співпраці органів і установ Росспоживнагляду з іншими країнами з питань вивчення високопатогенних штамів вірусу грипу, підготовки до пандемії, що викликається його високопатогенними варіантами, і спільної протидії, йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

"За попередніми даними, захворювання викликані реасортантом вірусу грипу типу A(H1N1), комбінація антигенів якого раніше не зустрічалася у вірусів грипу, що викликають захворювання людей або свиней, - інформує відомство. - Ймовірно, вірус, в результаті мутацій, змінивши свої біологічні властивості, набув здатність інфікувати людей і викликати важкі клінічні форми захворювань".

Уряд США уважно відстежує ситуацію навколо спалаху свинячого грипу в Мексиці, підстав для паніки у американських громадян немає, повідомило в неділю агентство Рейтер з посиланням на прес-секретаря Білого дому Роберта ГІББСА.

Мексиканські власті офіційно підтвердили факт смерті 20 людей від свинячого грипу H1N1, причина ще 48 летальних випадків поки точно не встановлена. Всього захворіло понад тисячу людей, Всесвітня організація охорони здоров’я і учені не виключають можливості пандемії.

В інтерв`ю телеканалу NBC Р.ГІББС повідомив, що представники охорони здоров`я і національної безпеки регулярно докладають президентові Бараку ОБАМІ про ситуацію з розповсюдженням свинячого грипу.

"Громадянам важливо зрозуміти, що ми вживаємо відповідних заходів безпеки. Що б не трапилося - не час панікувати", - сказав Р.ГІББС.

Раніше повідомлялося, що власті США встановлюють джерело зараження людей на півдні країни грипом свиней. За даними Центру контролю і профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров`я США, епідеміологи підтверджують 11 випадків зараження людей грипом свиней в США: 7 осіб захворіли в Каліфорнії, в Техасі – 2, в Канзасі також 2.

Представник Центру розповів, що у всіх округах, де були зафіксовані зараження, працюють епідеміологи. США також відправили своїх фахівців до Мексики.

Міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Ангел КОРДОВА раніше повідомив, що більше 1,3 тисяч осіб у Мексиці інфіковані вірусом свинячого грипу.