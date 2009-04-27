Симптоми свинячого грипу складно відрізнити від звичайного

Мексиканський вірус свинячого грипу вже може передаватися від людини до людини, а його основні симптоми аналогічні проявам звичайного грипу.

Центр з контролю і профілактики захворювань США зазначає, що основними симптомами захворювання є головний біль, болі у м`язах, підвищена температура, кашель, ангіна, риніт, у деяких випадках - діарея і блювота, за аналогією зі звичайним грипом.

Це не чисто свинячий штам, а мутант, який набув гени не лише свині, а й пташині - Інститут грипу РАМННовий збудник інфекції, що поширюється у Мексиці, є новий, який раніше не зустрічався у Північній Америці, вірус грипу типу A (H1N1). Наявні на сьогоднішній день дані дозволяють припустити, що захворювання передається від людини до людини. Новий вірус має стійкість до противірусних препаратів амантадін, рімантадін, однак чутливий до озельтамівіру і занамівіру.

Особи, інфіковані грипом свиней, є заразними не менше протягом 7 днів після початку хвороби, діти, особливо молодшого віку, можуть залишатися заразними значно довше. Утім, у залежності від властивостей нового штаму, тривалість цього періоду може бути різною.

Негоспіталізованим хворим, у яких зараження грипом свиней підтверджене або підозрюється, рекомендується добровільна ізоляція. Госпіталізованих хворих рекомендується поміщати у окремі палати, по можливості - в ізоляторі для інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

"Випадки свинячого грипу реєструвалися і раніше, але широкого розповсюдження серед людей не було. Ним хворіли ті, хто працював у тісному контакті з тваринами. Зараз небезпека в тому, що імовірно, вірус вже передавався від людини до людини", - розповіла сьогодні вчений секретар Інституту грипу РАМН Тамара Лобова.

Відповідаючи на запитання про передбачувану швидкість розповсюдження вірусу, експерт нарікає на відсутність у Всесвітньої організації охорони здоров`я повної інформації про штами, що заважає дати оцінку небезпеки пандемії.

"Про швидкість розповсюдження ВООЗ не має чіткого уявлення, ми ще поки погано знаємо цей вірус, він новий. Це не чисто свинячий штам, а мутант, який придбав гени не лише свині, а й пташині", - додала Лобова. За її даними, випадки захворювання зареєстровані, крім Мексики, у США, Канаді, Великобританії, Новій Зеландії, Іспанії та Франції.

Державний комітет ветеринарної медицини України сьогодні, 27 квітня, розгляне проблему розповсюдження свинячого грипу в світі і прийме комплекс заходів по протидії його проникнення у країну.

ua.korrespondent.net