В Україні впровадять єдину систему спостереження за захворюваннями

Фахівці Держпродспоживслужби взяли участь у зустрічі з представниками Посольства США в Україні щодо реалізації Програми зменшення біологічної загрози.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, учасники заходу обговорили питання впровадження Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ).

Зараз відбувається наповнення системи та організація навчання фахівців територіальних органів Держпродспоживслужби.

До Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями увійдуть центральний апарат Держпродспоживслужби, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ), всі обласні управління Держпродспоживслужби, 24 обласні державні лабораторії, 544 районних територіальних органи Держпродспоживслужби, 103 прикордонні інспекційні пункти, 12 науково-дослідних інститутів.

Загалом планується 716 точок доступу до даної системи.