Антицелюлітні засоби – лише обман?

Відомо, що на бажанні жінок позбутися целюліту робляться мільйони. Але яка якість засобів, що є в продажу? Цьому питанню присвячує свій матеріал сайт німецького тижневика Focus.

Протягом чотирьох тижнів 300 жінок досліджували десять найменувань антицелюлітної продукції, восьми кремів і двох приладів. Всі засоби, неважливо, дешеві чи дорогі, отримали оцінку "незадовільно" - це результат дослідження німецької організації з порівняння споживчих товарів Stiftung Warentest.

У випробуваннях брала участь продукція фірм Christian Dior, Frei, L`Oréal, Garnier, Nivea, dm і Florena - за чотири тижні жоден крем не дав видимого ефекту. Те ж саме відноситься до масажних приладів з функцією вібрації.

"Краще вкласти гроші, які ви готові витратити на антіцелюлітну продукцію, в заняття спортом, а також нежирну і здорову їжу. Так буде простіше впоратися з целюлітом", - радить журнал своїм читачкам.

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