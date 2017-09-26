Біль у ногах може бути симптомом серцево-судинних хвороб - кардіолог

Біль у ногах може бути симптомом серцево-судинних хвороб.

Як пояснює кардіолог Лілія Сорохтей, біль у ногах при ходьбі можуть бути ознакою стану, що називається захворюванням периферичних артерії.

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"У ногах теж є артерії в яких можуть утворюватися холестеринові бляшки, як і в судинах серця. У людей, які мають захворювання периферичних артерій ризик інфаркту або інсульту збільшується", - зазначила лікар.

Кардіолог також наголошує, що після інфаркту не слід уникати фізичних навантажень.

"Потрібно якнайшвидше почати процес фізичної реабілітації. Дослідження показують, що люди, які пережили інфаркт і регулярно займаються фізичними вправами (ходьба, легкий біг та ін.) та міняють стиль життя на здоровий (правильне харчування, відмова від тютюну) живуть довше, ніж ті, хто цього не робить. Кардіологи рекомендують принаймні дві з половиною години фізичної активності середньої інтенсивності на тиждень для підтримки серця. Порадьтесь зі своїм лікарем, щодо розробки плану фізичної активності", - сказала лікар.