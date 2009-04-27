Ожиріння матері знижує якість УЗД плоду

Американські учені з`ясували, що результати ультразвукового дослідження плоду на природжені аномалії розвитку менш точні при надмірній масі тіла матері.

Дослідники з Університету Техасу піддали аналізу результати 12 200 УЗД, проведених в медичному центрі університету з 2003 по 2007 рік жінкам на 18-24 тижні вагітності. Ці результати були зіставлені з індексом маси тіла жінок і із записами про стан дитини при виписці з пологового будинку.

Виявилося, що частота помилок при УЗД у жінок з надмірною вагою на 20 відсотків вища, ніж у жінок з нормальною масою тіла. Зокрема, шанси одержати неправильний висновок про нормальну ультразвукову картину плоду зростає з 1 на 250 у жінок з нормальною вагою до 1 на 100 у жінок з ожирінням. Це відбувається через те, що товстий прошарок жирової тканини в передній черевній стінці гірше пропускає ультразвукові хвилі і, отже, знижує якість одержуваного зображення.

Крім ожиріння, на ефективність УЗД плоду негативно впливають діабет і спайковий процес в черевній порожнині матері.

Як відзначила керівник дослідження Джоді Дейши (Jodi Dashe), така частота помилок в УЗД плоду при ожирінні матері може мати безліч неприємних наслідків, враховуючи той факт, що жінки з нормальною вагою складають меншість американок дітородного віку.

medportal.ru