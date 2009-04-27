Штучні сухожилля - з нановолокна

Фахівець з університету Манчестера розробив спосіб створення штучних сухожиль, що повинне значно прискорити процес загоєння після травм. Разробниця технології Люсі Босворт відзначає, що розрив зв`язок є найбільш поширеною травмою у спортсменів.

Існують два способи лікування розірваних зв`язок. Перший - дочекатися самостійного зрощення тканин. При цьому травмовану ділянку довгий час не можна турбувати. Другий (більш травматичний) передбачає пересадку зв`язок з іншої ділянки тіла. В результаті на тілі людини утворюється відразу дві рани, пояснила Люсі.

Новий спосіб Босворт полягає в наступному: для створення штучних сухожиль вона особливим чином скрутила біорозкладане нановолокно, яке можна імплантувати в тіло людини. Тканина, що утворюється, по структурі схожа на природну і може бути пересаджена на місце розриву.

Незабаром почнуться перші клінічні випробування новинки, додають учені. Босворт припускає, що масове використання штучних сухожиль в лікарнях може початися приблизно через три роки.

membrana.ru