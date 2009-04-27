В Україні створено групу для вивчення проблем зі свинячим грипом

В Україні створено спеціальну групу фахівців для вивчення питань, пов`язаних зі свинячим грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам сьогодні на брифінгу в Кагарлицькому районі Київської області.

«В Україні створено спеціальну групу, яка ретельно перевіряє (ситуацію – УНІАН). Зараз учені відпрацьовують підходи до вакцинації та захисту від таких явищ, і я думаю, що Україна буде надійно захищена від цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу на сьогодні померли 103 особи, 1614 госпіталізовані з симптомами хвороби. У США цим вірусом заразилися 20 осіб, у Канаді - шестеро.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії".