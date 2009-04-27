О 15.00 у МОЗ відбудеться брифінг щодо свинячого грипу
13:29, 27 квітня 2009Країна
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За участі провідних інфекціоністів
Сьогодні, 27 квітня, о 15.00 у Міністерстві охорони здоров’я України (Київ, Грушевського, 7, ІІІ поверх, малий зал колегій) відбудеться брифінг щодо заходів запобігання занесенню та поширенню на території України свинячого грипу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.
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