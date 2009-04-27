О 15.00 у МОЗ відбудеться брифінг щодо свинячого грипу

За участі провідних інфекціоністів

Сьогодні, 27 квітня, о 15.00 у Міністерстві охорони здоров’я України (Київ, Грушевського, 7, ІІІ поверх, малий зал колегій) відбудеться брифінг щодо заходів запобігання занесенню та поширенню на території України свинячого грипу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України. Акредитація журналістів проводиться за тел.: 253-02-25, 253-69-75.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter