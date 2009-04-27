Загрози занесення в Україну вірусу свинячого грипу немає.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив прес-секретар Державного комітету ветеринарної медицини України Анатолій ОСАДЧИЙ.

«Загрози потрапляння в Україну цього вірусу немає, оскільки до України не ввозиться ця продукція з Мексики», – сказав він.

При цьому А.ОСАДЧИЙ відзначив, що в Україні посилено заходи з контролю й недопущення занесення цього вірусу на територію країни.

За інформацією комітету, для недопущення занесення вірусу грипу свиней на територію України Держкомветмедицини ввів заборону на ввезення живих свиней з неблагополучних у цьому плані країн.

Наголошується, що у зв`язку з нестабільною епізоотичною ситуацією у світі щодо африканської чуми свиней всі свиногосподарства в Україні працюють під постійним контролем і наглядом держслужби ветмедицини.

Крім того, посилено заходи з контролю на кордоні і на транспорті – при ввезенні на митну територію України вилучаються всі продукти тваринного походження, які можуть бути контаміновані збудником африканської чуми свиней і грипу.

У комітеті відзначили, що після проведення аналізу випадків одночасного розповсюдження грипу свиней і людей, викликаних тими самими етіологічними агентами, може бути розглянута можливість систематичних щеплень свиней проти грипу.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу померли 103 людини, 1614 госпіталізовано із симптомами цієї хвороби. Раніше влада Мексики офіційно підтвердила факт смерті 20 осіб від свинячого грипу H1N1, причина ще 48 летальних результатів поки що точно не встановлена. У США цим вірусом заразилися 20 чоловік, у Канаді – шість.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявив, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії". Разом з тим, виконуючий обов`язки генерального директора ВООЗ з питань охорони здоров`я і навколишнього середовища Кейжі ФУКУДА заявив, що світ підготовлений до боротьби із загрозою пандемії грипу краще, ніж до того, як зустрівся 5 років тому з епідемією пташиного грипу. За його словами, вже ведеться розробка вакцини проти свинячого грипу.

*** Грип свиней – висококонтагіозна хвороба, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і ураженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може викликати захворювання у людей, і навпаки, встановлена можливість зараження свиней грипом людей.

Вперше хвороба діагностована в 1918 році в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичного й хімічного впливу. Температура 60 градусів Цельсію впродовж 20 хвилин повністю інактивує вірус грипу.