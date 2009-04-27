В Україні подолають свинячий грип за 50 мільйонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує виділити 50 млн. грн. з резервного фонду бюджету на боротьбу зі свинячим грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку зустрічі з міністром охорони здоров’я України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.

На початку зустрічі глава держави зазначив, що хотів би почути про заходи, яких вживає і має намір вживати Міністерство охорони здоров’я для боротьби та профілактики захворювання на свинячий грип. За словами Президента, необхідно визначити, які кроки слід зробити у митній, торговельній політиці, інших сферах для запобігання розповсюдженню цієї хвороби.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я зазначив, що на сьогодні у світі зареєстровано близько 1,5 тисячі випадків захворювання на цей вид грипу і близько 130 людей вже загинуло.

Говорячи про заходи, яких вживає МОЗ, В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що на даний момент створено штаб у складі фахівців Національної академії медичних наук.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, також МОЗ домовився із Всесвітньою організацією охорони здоров’я про отримання оперативної інформації про ситуацію у світі із розповсюдженням і захворюваністю на високопатогенний грип.

Крім цього, зазначив В.КНЯЗЕВИЧ, міністерство звернулося до Академії медичних наук щодо розробки методології лікування цієї хвороби. За словами міністра, в Україні є лабораторія, яка працюватиме у цьому напрямку. При цьому він зауважив, що якщо зусиль української лабораторії буде недостатньо, то міністерство звернеться по допомогу до фахівців з англійської лабораторії, про що вже попередньо домовлено.

На запитання Президента, чого не вистачає міністерству для налагодження ефективної роботи лабораторії, В.КНЯЗЕВИЧ сказав, що необхідно виділити додаткові кошти у розмірі близько 50 млн. грн. Глава держави пообіцяв сьогодні до вечора звернутися до уряду із закликом виділити з резервного фонду держбюджету необхідну суму.

Також В.ЮЩЕНКО під час зустрічі запитав у міністра, чи є необхідність внесення певних змін у візові режими з тими країнами Латинської Америки, у яких виявлені хворі на цей вид грипу, В.КНЯЗЕВИЧ відповів, що це питання опрацьовується. Він також розповів, що вірус свинячого грипу передається крапельним шляхом, а отже може передаватися від людини до людини.

Враховуючи це, В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що зараз МОЗ працює з митною та прикордонною службами з метою організації ретельної перевірки і виявлення тих осіб, які потенційно могли контактувати з хворими на високопатогенний грип.