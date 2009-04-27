В Україну заборонили ввозити свинину з Мексики, Канади, США і Зеландії

Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення в країну свиней, сировини і продукції з Мексики, Канади, США і Нової Зеландії, відвантажених після 21 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Держкомветмедицини Юрій САТВАРІ.

За його словами, заборона діє з 21 квітня, оскільки захворювання виникло 25 квітня, а інкубаційний період триває близько шести днів. «Тому сировина, яка відправлялася після 21 квітня, може бути уражена вірусом. Ці вантажі на території України не прийматимуться і не розвантажуватимуться», - сказав він.

Він зазначив, що на сьогодні Україна не має торгових відносин по м`ясу свинини з Мексикою, проте із Сполученими Штатами Америки торгівля ведеться.

Крім того, Ю.САТВАРІ повідомив, що Україна посилила контроль в аеропортах і морських портах з тим, щоб не допустити провезення такої продукції у ручному багажі пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці від свинячого грипу померли 103 людини, 1614 госпіталізовані з симптомами даної хвороби. Раніше влада Мексики офіційно підтвердила факт смерті 20 чоловік від свинячого грипу H1N1, причина ще 48 летальних випадків поки що точно не встановлена. У США цим вірусом заразилися 20 чоловік, у Канаді – 6.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет ЧЕН заявила, що спалах захворювання в Мексиці має "потенціал пандемії". Разом із тим, виконуючий обов`язки генерального директора ВООЗ з охорони здоров`я і навколишнього середовища Кейжі ФУКУДА заявив, що світ підготовлений до боротьби із загрозою пандемії грипу краще, ніж 5 років тому, коли зіткнувся з епідемією пташиного грипу. За його словами, вже ведеться розробка вакцини проти свинячого грипу.

Грип свиней – висококонтагіозна гостроплинна хвороба, яка характеризується різко вираженою лихоманкою, загальною слабкістю і ураженням органів дихання. Вірус грипу свиней (ВГС) може викликати захворювання у людей, і навпаки, встановлена можливість зараження свиней грипом людей.

Вперше хвороба діагностована у 1918 році в США під час пандемії грипу людей.

Вірус грипу свиней нестійкий до фізичного і хімічного впливу. Температура 60 градусів за Цельсієм впродовж 20 хвилин повністю інактивує вірус грипу.