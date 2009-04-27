На план заходів проти свинячого грипу Тимошенко дала... 2 години

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила урядові терміново вжити необхідних заходів з недопущення розповсюдження свинячого грипу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на спеціальній нараді, присвяченій даній темі.

Для організації роботи в цьому напрямі Ю.ТИМОШЕНКО розпорядилася створити спеціальну комісію на чолі з головним санітарним лікарем України Олександром БІЛОВОЛОМ.

«Прошу мені покласти на підпис через дві години склад спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями недопущення проникнення на територію України цього вірусу, і план першочергових невідкладних заходів», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр повідомила, що завтра планують провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, аби на рівні уряду визначити необхідні заходи з недопущення проникнення вірусу в країну.

Як повідомляв УНІАН, про спалах свинячого грипу в Мексиці стало відомо 24 квітня. За останніми даними, від цього вірусу в країні вже померли більш як 100 осіб і ще більш як 1300 були госпіталізовані. Декілька випадків захворювання на свинячий грип було зафіксовано в Канаді, Іспанії і Новій Зеландії.