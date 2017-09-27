Кабмін виділив 559 млн грн на погашення заборгованості із зарплат перед медиками - Супрун

Кабінет міністрів України виділив 559 млн грн на погашення заборгованості із зарплат перед медичними працівниками, загальний розмір якої сягає 2,7 млрд грн.

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Про це повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун після засідання уряду в середу.

«Сьогодні на Кабміні ми виділили 559 млн грн», - сказала Супрун.

За її словами, за загального розміру заборгованості в 2,7 млрд грн уряд виділив 559 млн грн, в резерві є ще 1 млрд грн, а для решти заборгованості міністерство звернеться до місцевих органів влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік становить 2,759 млрд грн.