Кабмін виділив 559 млн грн на погашення заборгованості із зарплат перед медиками - Супрун
За загального розміру заборгованості в 2,7 млрд грн уряд виділив 559 млн грн, в резерві є ще 1 млрд грн.
Кабінет міністрів України виділив 559 млн грн на погашення заборгованості із зарплат перед медичними працівниками, загальний розмір якої сягає 2,7 млрд грн.
Читайте такожМОЗ потрібні фахівці: зарплати - понад 50 тисяч грн
Про це повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун після засідання уряду в середу.
«Сьогодні на Кабміні ми виділили 559 млн грн», - сказала Супрун.
За її словами, за загального розміру заборгованості в 2,7 млрд грн уряд виділив 559 млн грн, в резерві є ще 1 млрд грн, а для решти заборгованості міністерство звернеться до місцевих органів влади.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік становить 2,759 млрд грн.