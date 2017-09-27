До ліквідації надзвичайної ситуації на Вінничині залучено 10 бригад екстреної медичної допомоги

Із закладів охорони здоров'я, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, в лікарні Вінниці евакуйовано 180 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу у Кабінеті міністрів України.

За її словами, для забезпечення медичних потреб виділено медикаменти та медичні вироби на загальну суму 10 млн грн.

"До ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації населення із зони ураження залучено 10 бригад екстреної медичної допомоги, всього 30 осіб. Також розгорнуто 5 тимчасових медичних пунктів на збірних евакопунктах. Із закладів охорони здоров'я, що знаходяться в зоні ураження, було евакуйовано до лікувальних закладів Вінниці 180 осіб", - сказала Супрун.

За її словами, внаслідок вибухів постраждала 49-річна жителька села Медвідки: у неї травми м яких тканин, хребта.

"Постраждала перебуває у лікарні Вінниці. Інформації щодо інших постраждалих цивільних поки немає", - зазначила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, у зоні надзвичайної ситуації через вибухи на території арсеналу в/ч А 1119 опинилися військове містечко (490 осіб), частина м. Калинівки (15 тис. осіб), частина с. Павлівка (3600 осіб), частина с. Сальник (1800 осіб) та Калинівська центральна районна лікарня.

Із зони можливого ураження були евакуйовані понад 30 тис. людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовані двоє людей. На сайті Вінницької обласної державної адміністрації повідомляється, що 49-річну жительку с. Медвідка Вінницького району з діагнозом «вибухова травма, забій м’яких тканин» госпіталізовано до Вінницької ЦРЛ. Її стан середньої важкості. Друга жінка «зламала ногу під час евакуації».

*** 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів і пожежу на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області. Як з’ясувалося, на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, сталася пожежа.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).