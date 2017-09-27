За підтримки Японії відновлено систему водопостачання Краматорської міської лікарні №1

Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) та уряд Японії відновили систему водопостачання Краматорської міської лікарні №1, яка надає медичні послуги понад 100 тис. переселенців і місцевих жителів у Донецькій області.

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Як повідомляє прес-служба ПРООН, у березні 2017 року ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії розпочала ремонтні роботи.

В лікарні було відремонтовано понад 2000 метрів внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, встановлена нова ємність запасу води та відремонтоване приміщення, в якому вона знаходиться.

Також утеплено фасад будівлі хірургічного відділення, де розташовані дві операційні та кабінет гемодіалізу.

В організації зазначили, що будівництво водопровідної системи лікарні розпочалося в 1936 році та завершилося в 1985 році.

В останні роки система перебувала в аварійному стані і потребувала ремонту для забезпечення нормальної роботи медичного закладу. В результаті тривалої експлуатації понад 90% водопроводів були пошкоджені, що призводило до частих поривів та ускладнювало роботу лікарні.

Як повідомляється, з 2015 року Програма відновлення та розбудови миру ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії відновила 32 об’єкти соціально-економічної інфраструктури у Луганській та Донецькій областях: мости, насосні станції, медичні заклади, реабілітаційні центри, школи. Ще 10 об’єктів інфраструктури — у процесі відновлення.