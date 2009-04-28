Сьомга рятує від серцевої недостатності

Старіння організму призводить до того, що серце не може більш прокачувати необхідне тілу кількість крові. Серцева недостатність є основною причиною госпіталізації у віковій групі після 65 років.

Дослідження ізраїльських лікарів, проте, показали, що вживання сьомги або інших видів жирних риб раз у тиждень значно знижує ризик захворювання для чоловіків.

Причиною цього є наявність в жирі риб так званих кислот групи "омега-3".

У статті, опублікованій дослідниками в European Heart Journal повідомляється: "Дослідження довели, що вживання риби і жирної "омега-3" кислоти допомагають в боротьбі з погіршенням роботи серця, перш за все, з пониженням кров`яного тиску і збоями серцевого ритму".

newsland.ru