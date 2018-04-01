Школа калічить дітей?

Порушення постави, плоскостопість. Скажіть, хто з батьків серйозно сприймає ці “дрібниці”? Проте в майбутньому такі дефекти матимуть серйозні наслідки. Вони можуть з`явитися в будь-якому віці до закінчення зростання дитини, але найбільш небезпечний період між 8—14 роками (близько 70% хворих). Чи можна попередити ці патології? Наш співбесідник — завідувач кабінетом профілактики і корекції сколіозу і плоскостопості консультативно-діагностичного центру НДІ профілактичної педіатрії і відновного лікування Наукового центру здоров`я дітей РАМН, професор, членкор Міжнародної академії наук, лікар-ортопед вищої категорії Теймураз МАЦКЕПЛИШВІЛІ.

Секрет — в здоров`ї — Теймураз Якович, бути статними мріють всі хлопці і дівчата. Але в дорослому житті, на жаль, струнких не так багато. Про що говорять ваші спостереження і тотальна диспансеризація школярів столиці, яка зараз проводиться?

— За даними диспансеризації, у школярів за останні роки майже в два рази виросла кількість захворювань хребта. В результаті — в чотирьох випадках з п`яти це приводить до “дорослого” остеохондрозу, який обертається міжхребцевими грижами, радикулітами і т.д., а інших робить інвалідами. За даними поглиблених педіатричних оглядів дітей в дошкільних установах, в останнє десятиліття порушення кістково-м`язової системи стоять на першому місці серед всіх морфофункциональных відхилень, що зустрічаються. У старшому дошкільному віці (5—7 років) росте число дітей з асиметричною поставою, з деформаціями грудної клітки і нижніх кінцівок.

— Які симптоми найпоширенішого з дитячих ортопедичних захворювань — сколіозу?

— Грецьке слово “сколіоз” (по-латині scoliosis) означає “кривий”. Основний симптом — бічне викривлення хребта і його скручування навколо своєї осі (торсія). Але цю недугу потрібно розглядати не тільки як ортопедичну деформацію, а як складне захворювання кісткової і нервово-м`язової системи організму, що росте.

Ця прогресуюча патологія, розвиваючись, викликає важкі, часто необоротні деформації скелета дитини. У хворих сколіозом не тільки спотворюється фігура, але відбуваються функціональні порушення стану внутрішніх органів, в першу чергу — серцево-судинної і дихальної систем. Малий ріст, сутулість, а у важких випадках і горб міняють психіку підлітків, особливо дівчаток — вони стають нелюдимими, дратівливими.

До речі. Дівчатка захворюють сколіозом в 4—6 разів частіше, ніж хлопчики. Хвороба починається з порушення постави. Першими аномалію повинні помітити батьки. Неправильна поза в положенні сидячи, стоячи, дивна хода не повинні залишитися без уваги і педагогів.

— Відповідно дослідженням, майже 70% хлопців і дівчат цих страшних захворювань набувають в школі, а значить, їм можна запобігти? Які заходи профілактики порадите ви — фахівець, що працює з дітьми більше 30 років?

— Якщо своєчасно надати амбулаторну допомогу, у дітей з порушеннями постави і сколіозом можна припинити подальше наростання деформацій і стабілізувати хребет. Проте через відсутність в нашій країні єдиної державної програми і слабо розвиненої мережі спецмедустанов для лікування дітей з порушеннями постави і початковими формами сколіозу переважна більшість їх залишається без кваліфікованої допомоги або потрапляє до рук непрофесіоналів. Проблема не тільки медична, але і соціально-економічна, така, що вимагає втручання держави.

— У Москві поголовна диспансеризація школярів виявляє хворих. Далі що? Відповідальність на батьках? А чи достатньо для цього спеціальних медустанов, клінік?

— На жаль. Спеціалізовані клінік навіть в Москві дуже мало. Кабінети ЛФК в поліклініках, подекуди реабілітаційні відділення, є лікарні. На щастя, в минулому листопаді відкритий кабінет профілактики і корекції сколіозу і плоскостопості у дітей і підлітків на базі нашого центру, куди діти приходять по направленнях з поліклінік.

Але, погодитеся, при такій поширеності патології на всю величезну Москву цього украй мало. Адже тільки ортопед здатний правильно поставити діагноз і призначити лікування, яке не посилить викривлення хребта. І масаж дітям потрібний не будь-який, а диференційований, такий, що знімає дисбаланс м`язів, щоб зміцнювалися і скорочувалися ослаблені і розтягнуті м`язи, а ті, що напружені і скорочені, розтягувалися. Інакше вийде зворотний ефект.

Вважаю, в тому, що діти виходять з школи “кривими”, є величезна провина і батьків. Але сьогодні одні більше стурбовані хлібом насущним, для інших пріоритетні мови, музика, але тільки не здоров`я. Хоча, в принципі, у Росії достатньо і хороших фахівців, і технологій, які здатні допомогти підліткам випрямитися. У їх числі — фізіотерапія, бальнеотерапія, сауна, ЛФК, плавання, масаж, спорт.

Багато що можна поправити при початкових формах сколіозу, коли ще не відбулися кісткові структурні зміни в хребті. Педіатри повинні попередити батьків про те, що сутулитися і горбитися схильні діти з порушеннями зору (короткозорість, косоокість) і ті, у кого є проблеми з носовим диханням (аденоїди, викривлення носової перегородки і ін.). У дітей з нервовою патологією частіше можливі сколіози, кіфосколіози, плоскостопість, порушення постави. А при бронхіальній астмі, бронхітах вельми часті порушення постави і деформація хребта.

Куди направити свої стопи? — Теймураз Якович, невже і плоскостопість також сильно уразила Росію?

— Видно, не випадково плоскостопість називають хворобою цивілізації. У Європі і Північній Америці гострою ортопедичною недугою страждає приблизно 70% населення. Але в Індії — тільки 4%. Чому? Як мовиться, не було б щастя, та нещастя допомогло: бідних індійців рятує звичка ходити босоніж. За даними місцевих дослідників, плоскостопість спостерігається лише у 2% тих, хто вперше надів взуття приблизно в 12 років. Стопа для людини — орган опори і виконує функцію ресори за рахунок двох зведень, що є у неї: поперечного і подовжнього. Завдяки такій конструкції стопа при кожному кроці амортизує 70% ударної хвилі. В результаті пом’якшується і зменшується навантаження на суглоби ніг і хребет.

До речі. За об`ємом роботи стопу можна порівняти з серцем. Якщо серце за добу скорочується 100 тисяч разів і перекачує 5 тонн крові, то стопи за той же час відштовхуються 10—15 тисяч разів і витримують тиск, рівний 640 тоннам.

— Чи може деформація стоп негативно вплинути на діяльність інших органів?

— Виникаючі проблеми у 80% населення пов`язані з деформаціями стоп, а тому лікування сколіозу треба починати з їх корекції. Статична плоскостопість — найпоширеніший вид цього дефекту. Плоскостопість у дітей дошкільного і раннього шкільного віку зазвичай нефіксована і добре піддається виправленню. До 6—7 років відбувається нормалізація і формування фізіологічних зведень стоп. Тому супінатори відразу призначати не слід. Супінатори або ортопедичне взуття слід застосовувати, якщо у дітей шкільного віку виявили тенденцію до стійкої плоскостопості. Проте це дасть позитивний ефект в тому випадку, якщо з дитиною проводити вправи для зміцнення м`язів і зв`язок стопи.

Сколіоз — проблема не тільки ортопедична, але і всієї педіатрії. Тому мамам з дітьми треба частіше відвідувати педіатрів з цією метою. А шкільним лікарям при підозрі на захворювання направляти дітей в кабінети профілактики і корекції сколіозу і плоскостопості для консультації і визначення подальшої тактики їх лікування. Минув той час, коли першими діагноз “сколіоз” ставили кравці, а лікували його бабусі. Потрібна масована медична атака на недугу, яка калічить не тільки тіло, але і душу дитини.

Пам`ятка для батьків Не можна маленьку дитину садити і ставити на ноги, поки вона фізично не зміцніє.

У школі необхідно періодично міняти місце в класі під час занять.

Парти повинні відповідати росту дітей, особливо в перші чотири роки навчання.

Перед дисплеєм комп`ютера не можна довго сидіти в одному положенні, виконуючи одні і ті ж рухи.

Спати краще на спині або животі і обов`язково на жорсткому ліжку, подушка повинна бути маленькою і плоскою.

Неприпустимо читання книг в ліжку.

Важкі портфелі не можна постійно носити в одній руці, а до 5-го класу краще носити ранець.

Шкідливо сидіти нога на ногу і стояти, спираючись на одну ногу.

Дітей з сколіозом III—IV ступеня в школі слід звільняти від праці і уроків фізкультури.

Ходити босоніж хоч би літом по нерівному грунту.

Займатися спортом — ходити по колоді, кататися на лижах, ковзанах, на роликах, лазити по канату. Дуже корисне плавання.

Розмір взуття вибирати по стопі і з урахуванням погоди і сезону. Не слід носити м`які тапочки і таке ж взуття. Для дітей раннього віку найбільш раціональні черевики з твердою підошвою і каблуками заввишки 1—2 см, що утримують в правильному положенні не тільки стопу, але і весь гомілковостопний суглоб.

Ванни з прохолодною водою — покращують м’язово-зв`язковий апарат стоп.

Корисні ходьба на носочках і на п`ятах, на зовнішніх поверхнях стоп, захоплення і перекладання пальцями стоп дрібних предметів, перекладання м`яча за допомогою обох стоп, стискання пальців стопи “в кулак”, плескання підошвами і т.д.

newsland.ru