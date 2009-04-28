З’явилася дешева вакцина від холери

Міжнародний інститут вакцинології (Сеул, Південна Корея) оголосив про завершення розробки дешевої вакцини від холери.

Вартість ліків складає біля одного долара США за дозу. На сьогодні, найдешевша вакцина коштує близько 18 доларів, що для країн, що розвиваються, дуже невигідно.

Вакцина виготовлена на основі розробок, зроблених у В`єтнамі, за підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс, а також урядів Швеції і Південної Кореї.

Ліки успішно випробувані на жителях індійського міста Калькутта.

За даними ВООЗ, в 2007 році холера забрала 4031 життів. Всього захворювання уразило 177963 людини в 53 країнах, переважно африканських.

newsland.ru